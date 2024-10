Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La biro è uno strumento per scrivere su carta che rilascia inchiostro da un serbatoio interno attraverso l'azione di rotolamento di una sfera metallica a contatto con la carta.Laszlò Birò, un giornalista ungherese, notò che gli inchiostri usati nella stampa dei giornali asciugavano rapidamente.Decise così di creare una penna utilizzando lo stesso tipo di inchiostro. L'innovazione di Birò fu proprio la combinazione dell'inchiostro con un meccanismo a sfera contenendo così un flusso più controllato. Le penne a sfera si dimostrarono più versatili delle penne stilografiche.Il 29 ottobre 1945, in un grande magazzino di New York viene messa in vendita, a 12,50 dollari, la prima penna a sfera, che divenne presto lo strumento di scrittura a mano dominante.La biro non necessita di manutenzione ed è sicuramente resistente. Si dice che il primo a chiamare la penna a sfera biro sia stato Italo Calvino, dal nome del suo inventore.