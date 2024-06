Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel 1892 un suo amico, cacciatore di balene, gli offrì in regalo una nave in disarmo. Joshua impiegò 13 mesi per ripararla completamente; riuscì a rendere salda e robusta. Il 25 aprile 1895 con 'Spray', così si chiamava l'imbarcazione, salpò da Boston e decise di fare il giro attorno al mondo.Slocum navigò, in solitario, verso ovest nell'emisfero meridionale, si diresse verso lo stretto di Magellano e una volta entrato nel pacifico si diresse in Australia, attraversò infine l'oceano Indiano per poi tornare in Nord America. Il viaggio completo durò più di 3 anni e il 27 giugno 1898, Slocum, sbarcò a Newport negli Stati Uniti.

Joshua per compiere la sua impresa, coprì una distanza di 46.000 miglia (74.000 km) L'avventura del marinaio passò, in un primo momento, quasi inosservata; la guerra ispano-americana, dominava i titoli dei giornali. Finite le ostilità molti giornali statunitensi pubblicarono poi articoli che descrivevano la straordinaria attraversata.L'esperienza eccezionale dell'ormai famosissimo marinaio, che aveva circumnavigato il globo divenne pertanto leggendaria; un gesto storico entrato nel mito.