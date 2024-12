Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Questa ricorrenza nazionale viene anche detta Giorno della Repubblica. Padre dell'indipendenza fu il politico Kazako Nursultan Nazarbaev, che ha dato sviluppo economico e culturale al suo Paese.Padre di una coscienza nazionale e identità culturale della Nazione fu il poeta Kunanbaev, il curatore della letteratura Kazaka, ancora oggi molto celebrato nel Paese anche durante la festa per l'indipendenza. Fin dalla sua nascita il Kazakistan è stato guidato dal Presidente Nursultanan: la sua figura è stata centrale nell'evoluzione del Paese.La Repubblica Kazaka è caratterizzata da una popolazione composta da etnie differenti e convivono ben 17 confessioni religiose. La Costituzione Kazaka è stata in grado di conciliare una democrazia con guida comune. Per quanto riguarda la politica estera il Kazakistan ha sviluppato relazioni con molti Paese dell'Asia, ma anche con stati Europei. Tale approccio ha consentito al Paese di prosperare in un'area geografica caratterizzata dalla presenza di 'Giganti economici' come Russia e Cina.Il Kazakistan ha sviluppato in questi anni di indipendenza il settore energetico e minerario. Diverse sono le sue infrastrutture di primaria importanza a cominciare dall'oleodotto Kazakistan-Cina che consente, al Paese, di esportare direttamente in territorio cinese le risorse estratte dai suoi giacimenti petroliferi. Il 28 giugno 2016, l'Assemblea delle Nazioni Unite ha eletto il Kazakistan come membro non permanente del Consiglio di Sicurezza: la priorità del mandato è stato il disarmo nucleare, lo sviluppo sostenibile e la questione energetica.