Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

L'11 settembre 2001 che sconvolse gli Stati Uniti

L'11 settembre 2001 che sconvolse gli Stati Uniti

Gli attacchi causarono la morte di 2977 persone (più 19 attentatori) e il ferimento di molti altri

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Gli attentati dell'11 settembre 2001 furono una serie di attacchi suicidi coordinati e compiuti contro obiettivi civili e militari negli Stati Uniti d'America. Il responsabile degli attacchi era un gruppo di terroristi appartenenti a una organizzazione terroristica di Al Qaida. Quattro aerei vennero dirottati per colpire punti strategici di New York: 2 aerei vennero fatti schiantare nelle Torri Gemelle, un terzo aereo colpì il Pentagono sede del dipartimento della Difesa. L'attacco causò il crollo della facciata ovest dell'edificio. Un quarto aereo venne fatto dirottato inizialmente verso Washington per colpire il Campidoglio o la Casa Bianca, ma precipitò successivamente in Pennsylvania, a seguito di una rivolta dei passeggeri. Gli attacchi causarono la morte di 2977 persone (più 19 attentatori) e il ferimento di molti altri. Negli anni successivi si verificarono a causa di tumori e malattie respiratorie, molti altri decessi, legati alle conseguenze degli attacchi.
La distruzione delle Torri Gemelle danneggiò l'economia ed ebbe un significativo impatto sui mercati globali, causando anche la chiusura di Wall street fino al 17 settembre. La rimozione dei detriti fu completata soli nel maggio 2002. I danni del Pentagono furono riparati nel giro di un anno.
Vari monumenti e memoriali furono eretti, in onore delle vittime degli attentati sui luoghi del disastro.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Giornata mondiale dei mancini: 13 agosto

Giornata mondiale dei mancini: 13 agosto

La giornata mondiale del Never give up: 18 agosto

La giornata mondiale del Never give up: 18 agosto

Giornata mondiale della zanzara: 20 agosto

Giornata mondiale della zanzara: 20 agosto

Cesare Pavese si toglie la vita a 41 anni: 27 agosto 1950

Cesare Pavese si toglie la vita a 41 anni: 27 agosto 1950

Articoli Recenti Giornata Mondiale per la prevenzione del suicidio: 10 settembre

Giornata Mondiale per la prevenzione del suicidio: 10 settembre

Muore Lucio Battisti: era il 9 settembre 1998

Muore Lucio Battisti: era il 9 settembre 1998

Muore Mike Bongiorno: 8 settembre 2009

Muore Mike Bongiorno: 8 settembre 2009

Giornata Cooperazione Internazionale a sostegno delle forze di Polizia: 7 settembre

Giornata Cooperazione Internazionale a sostegno delle forze di Polizia: 7 settembre