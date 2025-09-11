L'11 settembre 2001 che sconvolse gli Stati Uniti

Gli attentati dell'11 settembre 2001 furono una serie di attacchi suicidi coordinati e compiuti contro obiettivi civili e militari negli Stati Uniti d'America. Il responsabile degli attacchi era un gruppo di terroristi appartenenti a una organizzazione terroristica di Al Qaida. Quattro aerei vennero dirottati per colpire punti strategici di New York: 2 aerei vennero fatti schiantare nelle Torri Gemelle, un terzo aereo colpì il Pentagono sede del dipartimento della Difesa. L'attacco causò il crollo della facciata ovest dell'edificio. Un quarto aereo venne fatto dirottato inizialmente verso Washington per colpire il Campidoglio o la Casa Bianca, ma precipitò successivamente in Pennsylvania, a seguito di una rivolta dei passeggeri. Gli attacchi causarono la morte di 2977 persone (più 19 attentatori) e il ferimento di molti altri. Negli anni successivi si verificarono a causa di tumori e malattie respiratorie, molti altri decessi, legati alle conseguenze degli attacchi.

La distruzione delle Torri Gemelle danneggiò l'economia ed ebbe un significativo impatto sui mercati globali, causando anche la chiusura di Wall street fino al 17 settembre. La rimozione dei detriti fu completata soli nel maggio 2002. I danni del Pentagono furono riparati nel giro di un anno.

Vari monumenti e memoriali furono eretti, in onore delle vittime degli attentati sui luoghi del disastro.

