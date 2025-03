La festa del papà: 19 marzo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nei Paesi Cattolici, i padri vengono festeggiati il 19 marzo, che coincide con il giorno di San Giuseppe. I padri di famiglia in Giuseppe hanno un modello di paterna vigilanza e provvidenza. Le origini della sua festa risalgono al Medioevo, anche se fu Papa Sisto IV nel 1479 a inserirla per la prima volta nel Calendario romano. Nel 1871, poi, la Chiesa Cattolica proclamò San Giuseppe protettore dei padri di famiglia e Patrono della Chieda Universale. San Giuseppe incarna infatti la figura del papà buono.

La festa del papà è una occasione per i figli per dimostrare il loro affetto verso il padre: i più piccoli, guidati da mamma o dalla maestra lo dimostrano costruendo biglietti di auguri o disegni che lo ritraggono sorridente. A ricordare la ricorrenza ci sono anche alcuni cibi come le famose zeppole di San Giuseppe, che sono frittelle farcite con crema e marmellata di amarena. Si preparano il 19 marzo perché si dice che, dopo la fuga in Egitto, Giuseppe fu costretto a vendere dei dolci per mantenere la sua famiglia in terra straniera. Per il 19 marzo è tradizione anche accendere falò per bruciare i residui del raccolto nei campi, segno di purificazione, che coincide con la fine dell'inverno.