19 ottobre 2025 alle 06:37
Muore Jonathan Swift: 19 ottobre 1745
I personaggi dei romanzi di Swift sono spesso antieroi; un esempio emblematico è Gulliver protagonista de I viaggi di Gulliver
Jonathan ha studiato presso il Trinity College di Dublino, dove ha dimostrato un grande talento per la scrittura e una spiccata curiosità intellettuale.
Nel 1689 Swift si è trasferito in Inghilterra, dove è diventato segretario di William Temple, un importante statista diplomatico. Questo periodo gli ha permesso di entrare in contatto della politica inglese e di osservare da vicino le dinamiche del potere. Durante questo tempo, Swift, ha iniziato anche a scrivere i suoi primi saggi e opere satiriche.
Lo scrittore è famoso soprattutto per i suoi romanzi di satira, in cui crea personaggi che fungono da veicoli per la critica sociale e politica.
I personaggi dei romanzi di Swift sono spesso antieroi; un esempio emblematico è Gulliver protagonista de 'I viaggi di Gulliver' che attraversa mondi immaginari, ognuno dei quali riflettere un diverso aspetto delle follie umane. Swift utilizza Gulliver come un osservatore distaccato, capace di mostrare quanto la società sia corrotta e assurda.
L'altro grande strumento letterario di Swift è il paradosso. Attraverso situazioni e personaggi che sembrano illogici lo scrittore riesce a mettere in luce le contraddizioni della realtà: questo è evidente, nell'opera di Swift, 'Una modesta proposta'. Swift scrisse numerose altre opere che spaziano tra la satira, il romanzo e i saggi politici, utilizzando sempre il suo acuto spirito critico.
