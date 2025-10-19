Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Muore Jonathan Swift: 19 ottobre 1745

Muore Jonathan Swift: 19 ottobre 1745



Jonathan Swift è stato una delle figure più rappresentative della scrittura satirica del XVIII secolo. Autore di opere che hanno influenzato la cultura letteraria e politica del suo tempo, è nonchè per la sua capacità di usare l'ironia per criticare la società e le istituzioni. Il suo stile pungente lo rese uno scrittore controverso, ma anche uno dei più rispettati. Le opere di Swift affrontano temi come l'ipocrisia, l'ingiustizia e la follia umana.
Jonathan ha studiato presso il Trinity College di Dublino, dove ha dimostrato un grande talento per la scrittura e una spiccata curiosità intellettuale.
Nel 1689 Swift si è trasferito in Inghilterra, dove è diventato segretario di William Temple, un importante statista diplomatico. Questo periodo gli ha permesso di entrare in contatto della politica inglese e di osservare da vicino le dinamiche del potere. Durante questo tempo, Swift, ha iniziato anche a scrivere i suoi primi saggi e opere satiriche.
Lo scrittore è famoso soprattutto per i suoi romanzi di satira, in cui crea personaggi che fungono da veicoli per la critica sociale e politica.
Uno degli aspetti più affascinanti della narrativa di Swift è la capacità di creare mondi immaginari che riflettono le debolezze umane e le ingiustizie sociali, mostrando come gli uomini sono spesso guidati dall'avidità e dall'ipocrisia.
I personaggi dei romanzi di Swift sono spesso antieroi; un esempio emblematico è Gulliver protagonista de 'I viaggi di Gulliver' che attraversa mondi immaginari, ognuno dei quali riflettere un diverso aspetto delle follie umane. Swift utilizza Gulliver come un osservatore distaccato, capace di mostrare quanto la società sia corrotta e assurda.
L'altro grande strumento letterario di Swift è il paradosso. Attraverso situazioni e personaggi che sembrano illogici lo scrittore riesce a mettere in luce le contraddizioni della realtà: questo è evidente, nell'opera di Swift, 'Una modesta proposta'. Swift scrisse numerose altre opere che spaziano tra la satira, il romanzo e i saggi politici, utilizzando sempre il suo acuto spirito critico.
