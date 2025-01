La festa del Tricolore: 7 gennaio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il rosso ricorda anche il sangue dei caduti per l'Unità d'Italia. Nel 1947, l'Assemblea Costituente approvò il Tricolore, a bande verticali e di eguale dimensioni, quale Bandiera della Repubblica Italiana e la inserì nell'articolo 12 della Costituzione.'Il Tricolore è simbolo dell'Italia e testimone del cammino che ha portato alla costruzione della Repubblica, libera e democratica'.Il Presidente Mattarella ripercorrendo l'anno appena concluso si è rivolto anche agli atleti italiani e ha affermato: 'La nostra bandiera ha accompagnato gli atleti protagonisti di una stagione di successi sportivi internazionali che ci ha reso orgogliosi di quanto hanno saputo testimoniare. Le loro vittorie sono l'immagine di un popolo tenace, che è impegnato verso l'avvenire e che, per la serietà offerta con la sua condotta, ha rappresentato un riferimento per l'intera Comunità Internazionale'.