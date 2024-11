La Festa delle forze armate

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 4 novembre tributa pertanto un commosso ricordo a tutti quei militari che persero la vita durante questa immane carneficina. Ogni anno, le massime cariche dello stato rendono omaggio al Milite ignoto e si recano in visita al sacrario di Redipuglia, dove sono custodite le salme dei caduti italiani della Prima guerra mondiale.

Il 4 novembre si ricordano pure le forze armate Italiane. La loro attività è disciplinata dall'articolo 11 della Costituzione.L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli; promuove e favorisce le organizzazioni rivolte a tale uso. Oltre a compiti di difesa del territorio nazionale, le forze armate, nel nostro Paese possono essere utilizzate solo per missioni per imporre la pace, o per il mantenimento della pace. In queste missioni l'uso della forza deve essere limitato all'autodifesa e alla difesa del mandato.