Valentino Rossi si ritira ufficialmente dalla MotoGp: 14 novembre 2021

Il 14 novembre 2021 Valentino Rossi si ritirò ufficialmente dalla MotoGp e, dall'anno seguente si dedicò alle corse automobilistiche.

È stato tra i piloti più titolati del motociclismo, in virtù dei nove titoli mondiali conquistati; è stato l'unico pilota nella storia motomondiale ad aver vinto il titolo in 4 classi differenti.

Rossi ha goduto di grande popolarità tra gli appassionati di motociclismo per il suo carattere estroverso. Famose sono le sue trovate per festeggiare le vittorie assieme ai membri del 'fan club', un gruppo di amici che lo accompagnavano nelle gare motomondiali. Dopo, il suo primo titolo mondiale, conseguito nella classe regina, assunse il soprannome The Doctor e spesso a fine gara si esibiva in scene simpatiche; in una delle più note due falsi vigili urbani lo multarono, per scherzo, per eccesso di velocità.

Nel corso della sua carriera professionista, Valentino, ha sempre avuto il 46 come numero di gara, poiché questo era il numero precedentemente dal padre, anch'egli pilota, nei mondiali degli anni '70.

Il 31 maggio 2005, Rossi, ha ricevuto una laurea honoris causa, in comunicazione dall'Università degli Studi di Urbino. Alla fine dello stesso anno Valentino ha pubblicato il libro 'Pensa se non ci avessi provato', autobiografia del pilota, scritta con il giornalista Enrico Borghi.

Il 13 aprile 2025 l'Inter, squadra di cui Rossi è tifoso, scese in campo a Cagliari con una divisa speciale, realizzata da Nike in collaborazione con lo stesso pilota per celebrare i suoi 46 anni.