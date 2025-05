Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





La festa di San Giuseppe Lavoratore, patrono dei lavoratori, si celebra il 1° maggio in Italia e in molte altre parti del mondo. Questa festa è stata istituita da Papa XII nel 1955 per dare un protettore cristiano alla Festa del Lavoro. San Giuseppe, come falegname è modello di lavoratore e padre di famiglia. Sposo di Maria e padre putativo di Gesù fu nato dalla stirpe di Davide e fu l'ultimo patriarca che ricevette le comunicazioni del Signore attraverso i sogni. Con Giuseppe si riconosce la dignità del lavoro umano, come dovere e perfezionamento dell'uomo, esercizio benefico del suo dominio sul creato, servizio nella comunità, prolungamento dell'opera del Creatore e contributo al piano della salvezza.

Nel Vangelo Gesù è chiamato 'il figlio del carpentiere' e con il padre ha lavorato per dimostrare che ogni attività ha il potere di partecipare all'opera creatrice di Dio. La figura di San Giuseppe, l'umile Lavoratore di Nazareth, con il suo esempio orienta verso Cristo, il Salvatore dell'uomo, il Figlio di Dio, che assieme al suo padre terreno ha condiviso il lavoro e la condizione umana.