La fraternità, cuore del Natale: 25 dicembre

Dio si fa uomo per dimostrare che gli uomini sono tutti fratelli e uniti da un Padre comune

Oggi 25 dicembre Gesù nasce nella povertà di una mangiatoia, non tra i potenti, ma si rivela ai piccoli e agli esclusi.

A Natale l'invito è fare regali graditi a Dio, cioè compiere azioni di bene e portare Speranza. Gesù Bambino ricorda che l'umiltà è la condizione fondamentale per seguirlo, Egli ama e vuole che gli uomini imparino ad amarsi come fratelli.

La fraternità è il cuore del Natale.

Dio si fa uomo per dimostrare che gli uomini sono tutti fratelli e uniti da un Padre comune, e il Natale chiama a riscoprire questo legame, superando differenze, conflitti e divisioni, per costruire un mondo di pace e amore.

La fraternità è 'un dono' stupendo e rivive prima di tutto nelle piccole cose quotidiane, nel servizio verso chi è vicino e rallegrando la vita con il sorriso della Carità cristiana. La 'Fraternità nella Fraternità di Natale' è un invito a vivere concretamente la unità in Gesù, trasformando le vite e il mondo attraverso l'amore, il rispetto e la solidarietà, partendo dalla semplicità del Presepe.

