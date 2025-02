Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La giornata dei Calzini Spaiati del 7 febbraio ha il semplice desiderio di raggruppare in un unico grande abbraccio colorato tutte le persone che si sentono un po' spaiate. La Giornata dei Calzini spaiati è una ricorrenza che si celebra in diversi paesi del mondo per sensibilizzare sull'importanza dell'accettazione delle differenze e la promozione della diversità. La Giornata è nata in una scuola elementare di Terzo Aquileia (Udine) da una idea della maestra Sabrina Flapp, che voleva coinvolgere grandi e piccoli nello spirito dell'amicizia e nel rispetto degli altri. La Giornata vuole anche combattere il bullismo e l'isolamento sociale attraverso l'empatia e il supporto reciproco. Le persone vengono pertanto incoraggiate a indossare oggi calzini di colori diversi per dimostrare il loro impegno verso l'accettazione delle differenze L'evento viene associato a raccolte fondi per sostenere organizzazioni benefiche che lavorano per promuovere l'inclusione e l'uguaglianza.

Bruno Tognolini in occasione dell'evento ha scritto la filastrocca delle differenze:Tu non sei come me: tu sei diverso.Anch'io sono diverso siamo in due.Se metto le mie mani con le tue.Certe cose so dare io, ed altre tu.E messi insieme sappiamo dar di più.Tu non sei come me: sono fortunato.Davvero ti son grato.Perché non siamo uguali:vuol dire che tutti e due siamo speciali.