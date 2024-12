Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

È un gesto di cordialità, un momento di attenzione per l'altro. Prendersi un caffè e pagarne due per uno sconosciuto che non può permetterselo è una usanza napoletana che ormai si è diffusa in tutto il mondo. Un gesto di solidarietà in grado di regalare un sorriso. Non è un caso che la Giornata del Caffè sospeso si festeggia nello stesso giorno della Giornata mondiale dei diritti umani.Per capire il motivo bisogna tornare alla fine della Seconda Guerra mondiale, quando centinaia di persone riuscirono a sopravvivere nutrendosi di caffè è zucchero donati dai più generosi. Per questo il caffè viene considerato un vero e proprio simbolo dei diritti umani.A Napoli oggi è facile entrare in un bar e trovare tra i 40 e i 50 caffè sospesi, destinati a clochard o a chiunque non possa permetterselo e sia alla ricerca di conforto in quel sapore unico. Per questo il caffè sospeso è un'usanza da custodire gelosamente e da tramandare.