La Giornata del multilateralismo e della diplomazia per la Pace

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il 24 aprile si celebra la Giornata Internazionale del Multilateralismo e della Diplomazia per la Pace. Nessun Paese può risolvere da solo le sfide di oggi; il dialogo, la diplomazia e le soluzioni multilaterali costituiscono la via più sicura per un mondo pacifico e giusto. Il multilateralismo implica l'adesione a un progetto politico comune basato sul rispetto di un sistema condiviso di valori comuni. Il suo funzionamento si basa su principi fondamentali quali la consultazione, l'inclusione e la solidarietà: in particolare tutti i Paesi devono godere degli stessi diritti e obblighi. Il multilateralismo è perciò sia un metodo di cooperazione che una forma di organizzazione del sistema internazionale.



Il ruoli della diplomazia diventa poi indispensabile e deve cercare di alleviare le tensioni prima che si traducono in conflitti, o, se scoppia il conflitto, di agire rapidamente per risolvere le cause sottostanti.

Anche la diplomazia preventiva è molto utile nel sostenere gli sforzi delle Nazioni Unite - e di qualsiasi altra organizzazione internazionale - per contribuire alla risoluzione pacifica delle controversie. Il Multilateralismo è la diplomazia fanno parte del dna dell'ONU, che nacque dopo la devastazione della seconda guerra mondiale. La Carta delle Nazioni Unite afferma che uno degli scopi è dei principi dell'ONU è l'impegno a risolvere le controversie con mezzi pacifici e la determinazione a evitare successive flagelli di guerre. Il multilateralismo ha raggiunto risultati tangibili che hanno portato grandi progressi: sono stati conclusi accordi internazionali per diminuire le armi e promuovere i diritti dell'umanità. In questo periodo difficile, dove i conflitti nel mondo sono aumentati si rende necessario continuare a operare, con diplomazia e dialogo, con ancora più determinazione.