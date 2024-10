La Giornata della Memoria e dell'accoglienza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le persone in fuga da guerre e persecuzioni molto spesso non dispongono di alternative sicure e regolari per raggiungere l'Europa. Solo quando avranno queste soluzioni le persone in fuga non saranno costrette a ricorrere ai trafficanti rischiando la loro vita.

Aumentando le quote di reinserimento, dando accesso ai visti per ragioni umanitari e facilitando i ricongiungimenti familiari, le persone, in fuga da guerre e persecuzioni, potranno arrivare in un luogo sicuro senza dover rischiare la vita in viaggi pericolosi.

Non è sostenibile che il soccorso in mare sia delegato alla guardia costiera italiana, a poche organizzazioni governative e a mercantili non attrezzati per il salvataggio ed il trasporto di persone vulnerabili. Non è sostenibile, inoltre, che solo agli stati costieri sia lasciato l'onere dell'accoglienza di chi arriva via mare. Occorre un piano che coinvolga tutti gli stati membri dell'UE, dal salvataggio all'accoglienza.

Il fenomeno delle morti nel Mediterraneo non può essere ignorato; il salvataggio di vite umane deve sempre restare la priorità e deve essere affrontato solo attraverso una maggiore condivisione di responsabilità a livello europeo.