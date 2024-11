Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel mondo moderno ci sono ancora molti ostacoli che rendono complicato garantire la giusta istruzione a tutti i ragazzi; occorre pertanto mettere in atto degli accorgimenti. Il cambiamento può partire dalle scuole stesse: il personale scolastico deve attivarsi con provvedimenti per far capire agli studenti il valore della cultura e dell'istruzione. Fondamentale è anche assicurare un ambiente sereno e ospitale per garantire agli alunni i diritti necessari. L'inclusione a scuola poi è necessaria e rientra nelle tematiche della Giornata Internazionale degli studenti.Sono sempre più gli alunni con bisogni educativi speciali e le scuole devono aiutare, mediante strumenti e supporti, i ragazzi in difficoltà.