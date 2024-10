Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Spesso questa bevanda diventa il carburante che ci fa andare avanti nella routine quotidiana. Gustare una tazzina di caffè è per molti il modo migliore per accompagnare un buon risveglio.Esistono molti tipi di caffè tra cui scegliere, ognuno con un sapore e un aroma unici. È una bevanda che ha molti benefici per la salute: può aiutare a perdere peso, a ridurre il rischio di sviluppare il diabete e a migliorare la concentrazione.Il caffè è ormai un simbolo culturale ed è possibile gustarlo in molti modi.Studi scientifici hanno rilevato come il celebre 'chicco' sia in grado di stimolare il sistema nervoso centrale, riducendo la sensazione di sonno e aumentando la sensazione di benessere; migliora anche le capacità mnemoniche e aumenta la facilità di ragionamento.