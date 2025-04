La Giornata Internazionale del Jazz: 30 aprile

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





La Giornata Internazionale del Jazz si celebra il 30 aprile di ogni anno ed è stata istituita dall'Unesco. L'evento ha lo scopo di promuovere la musica Jazz e il suo ruolo di unione tra culture diverse.

Ai suoi esordi, intorno al 1915 a New Orleans, il Jazz era inizialmente una fusione tra il blues degli schiavi afroamericani e le varie influenze nazionali degli immigrati europei.

Dopo gli anni 30' iniziò a svilupparsi lo swing e a partire dagli anni 50' vi furono vari tipi di musica Jazz: il cool Jazz, il latin Jazz, il Jazz Rock e molti altri ancora. Il Jazz è una musica improvvisata e chi la suona esprime ciò che sente al momento. I ritmi eccentrici sono una delle caratteristiche più importanti del Jazz e lo si può definire una musica priva di regole.

Il Jazz ha sempre qualcosa di sperimentale e i musicisti sono sempre stati aperti a idee nuove e stravaganti. Il Jazz si basa fondamentale sull'idea che la personalità del musicista possa plasmare un brano a suo piacimento. Non esiste uno strumento univoco che rappresenta il Jazz. Il pianoforte, la tromba, il trombone, il sassofono, il clarinetto sono solo alcuni degli strumenti musicali del Jazz. C'è poi anche una sezione ritmica: la batteria, il basso e il contrabbasso. Di fronte ai conflitti e alle divisioni, in molte parti del mondo, la celebrazione del Jazz può far sperare e lavorare per promuovere la pace.