Il ruolo della Carità non si ferma solo agli aiuti a chi soffre, ma anche ad azioni di pace e giustizia.Madre Teresa direbbe: 'Dobbiamo dare servizio immediato ai poveri: dando da mangiare agli affamati, non solo cibo ma anche Parola di Dio; dando da bere agli assetati: non solo acqua, ma anche di conoscenza, di pace, di verità, di giustizia e di amore; dando alloggio ai senza tetto: non solo un rifugio di mattoni, ma un cuore che comprende, che protegge, che ama....'.La Giornata Internazionale richiama perciò coloro che operano nel campo della Carità a non accontentarsi di un'azione, pur necessaria, di soccorso, ma cercare di rimuovere le cause della povertà.La Carità è efficace non solo se opera sul piano economico ma anche se si adopera per l'accesso alla salute, all'istruzione, al lavoro, alla casa, ai trasporti, ai diritti e alla dignità per tutti, nessuno escluso. Istituendo la Giornata Internazionale della Carità, i rappresentanti dell'ONU, auspicano il dialogo tra persone di culture e religioni diverse, la solidarietà e la comprensione reciproca.