Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Giornata Internazionale della Fraternità Umana, che si celebra il 4 febbraio ha ricevuto il sostegno di molti leader mondiali ed è stata proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 21 dicembre 2020.Papa Francesco, Sheikh Ahmed el-Tayeb, Grande Iman Al-Azhar e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, hanno sostenuto l'iniziativa e firmato il documento sulla fratellanza per la Pace e la Convivenza Comune.Papa Francesco ha affermato che per raggiungere una vera fraternità occorre compiere passi concreti insieme ai credenti di altre religioni e alle persone di buona volontà. 'Oggi è tempo di Fraternità, occorre pertanto evitare di alimentare scontri, divisioni e chiusure. Impegniamoci ogni giorno affinché tutti possiamo vivere in pace da fratelli e sorelle'.Aumentare la consapevolezza sulle diversità culturali, religiose e ideologiche attraverso la promozione del dialogo interculturale è fondamentale per rafforzare la pace è la stabilità sociale.Non può esserci fratellanza senza tolleranza e rispetto degli altri e per le loro idee e convinzioni. La Giornata è anche un'occasione per riflettere su come possiamo contribuire a costruire un mondo migliore, in cui la diversità può essere celebrata invece che soppressa. È importante costruire ponti fra le persone, incoraggiare la solidarietà e promuovere la pace e la comprensione reciproca.Per resistere alla crudeltà del mondo, la Fraternità deve diventare lo scopo costante e principale, in questo senso la Fraternità va coltivata, superando la tentazione di escludere il prossimo.