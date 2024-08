Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'assemblea delle Nazioni Unite ha raccomandato che siano organizzate attività di informazione pubblica per sostenere la Giornata è per ottenere una migliore consapevolezza del 'programma Mondiale di Azione per la Gioventù'.È urgente la necessità di coinvolgere i giovani nella promozione della pace e come soggetti importanti negli sforzi globali.Il passaggio a un mondo sostenibile dal punto di vista ambientale e rispettoso del clima è fondamentale. Indispensabili sono le competenze che consentono l'uso efficace di tecnologie e processi 'verdi'.

Sebbene le competenze verdi siano rilevanti per tutte le età, i giovani in particolare possono contribuire in modo determinante a rendere più vivibile il nostro pianeta.



I giovani sono poi particolarmente sensibili alla giustizia sociale e vogliono una maggiore solidarietà con i più vulnerabili. I governi devono pertanto rendere più partecipi i giovani attraverso decisioni politiche utili per un mondo migliore. L'umanità dipende dall'energia illimitata, dalle idee e dai contributi dei giovani di tutto il mondo. E' dunque doveroso sostenere i giovani in modo che possano contribuire a dare forma a società più giuste e che tengano presenti tutte le persone del pianeta.