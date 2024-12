La giornata internazionale della neutralità

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le politiche di neutralità permettono di avvicinarsi non solo alla pace e alla sicurezza, ma promuovono relazioni benefiche tra i Paesi. La neutralità, in questo modo, favorisce i principi di sovranità, l'uguaglianza, l'integrità territoriale e la risoluzione pacifica delle controversie. La neutralità, così intesa, utilizza la mediazione e la 'diplomazia preventiva' e anche attraverso l'ottica dell'estraneità ai conflitti armati si può assistere ad una non estensione di quelli in corso. A ciò si aggiunge l'impegno a non fiancheggiare gli stati in guerra e di non produrre armi che li alimentano.Nel 1994 Don Oreste Benzi, fondatore della 'Comunità Papa Giovanni XXIII, in una lettera al Presidente del Consiglio dell'epoca scriveva: 'Di tanti ministeri esistenti, avrei voluto che lei ne avesse aggiunto un altro: il Ministero della Pace. Gli uomini hanno sempre organizzato la guerra. È arrivata l'ora di organizzare la Pace'.