L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 24 gennaio 'Giornata Internazionale dell'Educazione'. Senza un'istruzione, di qualità ed equa, i Paesi non riusciranno a raggiungere l'uguaglianza e a rompere il ciclo di povertà che interessa milioni di persone. Troppi bambini e adolescenti non frequentano la scuola e il loro diritto all'istruzione è stato violato.L'Unesco invita i governi a fare dell'istruzione di qualità una 'priorità fondamentale'. La scuola ha il compito di educare i giovani, che significa non solo istruirli, ma anche valorizzare i loro talenti.I giovani rappresentano un capitale umano da riconoscere e la loro formazione è essenziale. Con preoccupazione occorre guardare a quei ragazzi che hanno lasciato la scuola e non sono impegnati nel mondo del lavoro.Importante poi è il ruolo dell'educazione per la pace e lo sviluppo. Educare alla pace significa educare al confronto e al saper riconoscere le differenze e i diritti imprescindibili dell'essere umano.L'istruzione è un diritto umano e tutti hanno diritto a un'istruzione gratuita e obbligatoria; ciò richiede che, in ogni stato, si impegni e si incoraggi l'istruzione, che è essenziale per lo sviluppo dei giovani.L'istruzione pertanto deve essere inclusiva, in modo che tutti possano accedere alle opportunità di apprendimento.