Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Quella notte passò alla storia come 'la notte dei cristalli' in riferimento alle vetrine delle migliaia di negozi ebrei distrutti. In Austria, Germania e Cecoslovacchia furono anche rase al suolo Sinagoghe e uccisi centinaia di ebrei. Nei giorni successivi oltre 30.000 donne e uomini ebrei furono arrestati e deportati nei campi di concentramento. I nazisti, in una escalation di terrore e violenze, produssero un sistema di discriminazione razziale, avviarono una vera e propria 'pulizia etnica' non solo nei confronti della comunità ebraica, ma anche nei confronti di chiunque venne considerato diverso: oppositori politici, omosessuali, disabili ed esponenti di minoranze religiose ed etniche.Il 9 novembre si celebra anche la Giornata della Libertà in ricordo della caduta del muro di Berlino, il 9 novembre 1989. A 35 anni di distanza da quella data, i muri continuano ad essere costruiti nel mondo.