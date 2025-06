La Giornata mondiale contro il lavoro minorile: 12 giugno

Il 12 giugno si celebra la Giornata Mondiale contro il lavoro minorile, con l'obiettivo di porre l'attenzione di tutto il mondo nel gravissimo e purtroppo ancora diffuso fenomeno dello sfruttamento dei bambini sul lavoro. Secondo le ultime stime sono ancora 168 i milioni i bambini coinvolti nel lavoro minorile; una piaga che comprende varie forme di sfruttamento e abuso. Più della metà dei minori svolgono lavori pericolosi che hanno conseguenze dirette sulla salute, sicurezza e sviluppo fisico e morale. Anche in Italia almeno 340.000 ragazzi sotto i 16 anni sono coinvolti in attività lavorative ai limiti dello sfruttamento. La Giornata Mondiale contro il lavoro minorile, istituita nel 2002 dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, è un'occasione per far sentire la propria voce contro lo sfruttamento sul lavoro di milioni di bambini.

Il lavoro minorile nega alle ragazze e ai ragazzi i principali diritti: sicurezza, istruzione, formazione, gioco, riposo e libertà. Sebbene siano stati compiuti significativi passi avanti nella riduzione del lavoro minorile: in Kenya sono impegnati a combattere il lavoro minorile attraverso la collaborazione con gli istituti governativi che ospitano adolescenti spesso vittime di forme di sfruttamento.

In India si sono istituite 'Case del Sorriso' che danno ospitalità agli orfani e a ragazzi in condizioni di disagio e propongono loro corsi di recupero e attività educative. Si rende però ancora necessario unire sforzi per accelerare le azioni volte a sradicare il lavoro minorile in tutte le sue forme.

Foto Organizzazione Internazionale del Lavoro