Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il calore di due braccia che accolgono è importante, è qualcosa di cui necessitiamo. Da piccoli abbiamo da subito l'abbraccio della mamma, poi quello dei nonni, dei fratelli e poi quello degli amici.L'abbraccio ci consola quando siamo tristi, ci lusinga quando siamo felici, e ci riempie d'amore. L'abbraccio è un gesto efficace per comunicare protezione, fiducia e affetto. Mai come in questo periodo ci siamo resi conto di quanto il contatto fisico sia importante per la salute dello spirito. Molte volte siamo costretti, nostro malgrado, ad affrontare le difficoltà in solitudine; stare vicini, abbracciarsi, ridere e darsi la mano aiuta a non essere soli.

Allora oggi 23 giugno, festeggiamo questa Giornata come si deve: ricordiamoci di quanto sia importante il contatto con l'altro. Questa ricorrenza sia anche di augurio per un futuro di rinascita, pieno di abbracci. Le nostre anime possano tornare a fare quello che naturalmente vogliono fare senza rinunciare all'amore.