Comunicare con faccine espressive, e non solo, è un sistema ausiliario alle parole e negli ultimi anni è diventato una parte integrante di molti nel messaggiare al telefonino.Una ricerca condotta tra le abitudini degli italiani ha messo in evidenza che il bacio e la risata con le lacrime sono le più gettonate, segue in terza posizione il pollice alzato.Facebook afferma che con il tempo la collezione di faccine e clip continuerà ad aggiornarsi e ad espandersi.

Il 17 luglio si festeggiano le simpatiche Emoji che ogni giorno vengono usate per esprimere in pochi secondi stati d'animo o un'azione. È stato fornito un rapporto dettagliato sul loro utilizzo.Scopriamo così che i francesi utilizzano, con molta più frequenza di altri Paesi, l'emoji del cuore e che i fiori vengono utilizzati per lo più dagli arabi.Stando alle analisi dei sondaggi il mondo è ancora un posto felice: di tutte le emoji quasi il 45 per cento sono relative a sentimenti di felicità, mentre la tristezza riguarda solo il 15 per cento. Seguono i cuori, le mani con percentuali più basse. Si evince pertanto che il volto è il più importante luogo di espressione dell'anima e cerca nei tratti del viso, ma anche nella sintesi grafica degli emoji, i riscontri dei caratteri e delle emozioni.