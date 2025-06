La Giornata mondiale degli Oceani: 8 giugno

La giornata mondiale dell'8 giugno celebra l'importanza del mare e degli oceani con l'obiettivo di sensibilizzare le persone al ruolo fondamentale che rivestono per il nostro pianeta e per la vita stessa.

Si tratta di una giornata istituita nel 2008 istituita dalle Nazioni Unite per valorizzare gli oceani e il mare come beni del nostro ecosistema, da proteggere e preservare per combattere il tasso di inquinamento in continua crescita e soprattutto per garantire un futuro per le generazioni a venire.



Gli oceani coprono i 3/4 della terra, garantendo la sopravvivenza di 3 miliardi di persone; essi giocano un ruolo sostanziale nelle attività di regolazione del clima globale, fornendo ossigeno, cibo, risorse naturali e milioni di specie animali e vegetali. A beneficiare di un mare pulito e sano sono anche tutti gli uomini del pianeta godendo per esempio dell'attività ittica.

Tuttavia, negli ultimi decenni gli oceani hanno subito gravi danni a causa di vari fenomeni e attività umane tra cui l'inquinamento, il surriscaldamento globale, l'acidificazuone delle acque e, infine l'attività ittica non regolamentata. In particolare, alcune attività di pesca abusiva sono svolte in violazione dei regolamenti vigenti: in questo modo non solo si riduce la numerosità delle specie ittiche, ma si deviano anche i naturali cicli biologici e riproduttivi dei pesi. Occorre pertanto agire per combattere le minacce che affliggono gli oceani promuovendo comportamenti responsabili per l'ambiente.Secondo alcuni dati, se non si mettono in atto attività concrete e comportamenti responsabili per l'ambiente, gli oceani si inquineranno sempre di più.Attualmente solo il 5% della plastica viene riciclata in modo corretto mentre il 40% finisce nelle discariche e 1/3 finisce negli ecosistemi fragili, come i mari e gli oceani.