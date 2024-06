Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per aver donato sangue tutti i dipendenti hanno diritto alla Giornata di riposo retribuita. Ogni donatore, per la propria tutela e per la tutela dei pazienti, viene sottoposto a controlli preventivi.

Non restare indifferenti davanti al bisogno di sangue è un segno di sensibilità, altruismo e generosità: promuove la condivisione e alimenta l'amore verso chi è meno fortunato. L'aiuto, di ogni donatore, può fare la differenza e mira ad immedesimarsi nelle condizioni di tantissimi malati che senza trasfusioni non avrebbero possibilità di salvezza. La Giornata Mondiale del 14 giugno rafforza il messaggio del dono del sangue come gesto fondamentale per garantire il benessere e la salute di una intera comunità: è bene ricordare che il sangue non può essere fabbricato o prodotto meccanicamente, ma può essere solo donato.