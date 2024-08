Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'Onu celebra questa diversità come un patrimonio da preservare.In un mondo sempre più globalizzato spesso le diversità è vista come un ostacolo. Esistono tuttavia ancora molte comunità che resistono a questo tentativo di appiattimento culturale e che perpetuano tradizioni e stili di vita antichi.Tra i popoli indigeni più noti ci sono i Boscimani che vivono in Africa. I governi locali forzano queste popolazioni a lasciare i loro territori dove esistono giacimenti di diamanti. L'Amazzonia poi ospita più di 400 tribù, per un totale di un milione di persone. Ognuna delle quali ha le sue tradizioni e una propria lingua.