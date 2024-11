Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Tendi la mano al povero' è un incitamento a farsi carico dei pesi dei più deboli. Non si tratta di un'esortazione facoltativa, ma di una condizione dell'autenticità della giustizia.La povertà assume sempre volti diversi e la generosità che sostiene il debole, consola l'afflitto. lenisce le sofferenze, restituisce dignità a chi ne è privato. Tenere lo sguardo rivolto al povero è difficile, ma quanto mai necessario per imprimere la giusta direzione. Sempre l'incontro con una persona in condizione di povertà deve provocare. Il grido silenzioso di tanti poveri deve trovare chi da loro voce e poter aver accanto chi li difende chi è solidale con essi.Ci sono azioni concrete per sostenere i più deboli: consolare, consigliare, visitare, dar da mangiare, vestire, dare un lavoro. Anche parlare ed ascoltare una persona in difficoltà può ridare dignità.