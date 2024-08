La giornata mondiale del cane

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Colleen Paige è una scrittrice statunitense appassionata ed esperta di animali. Nel 2004 ha lanciato l'International Dog Day che, da allora, si festeggia ogni 26 agosto.Questa data non è una data qualunque per la scrittrice: rappresenta il giorno in cui la sua famiglia ha adottato il suo primo cane.Scegliendo questo giorno, per dedicarlo a tutti i quattro zampe del pianeta, ha fatto in modo che il suo amico venga omaggiato assieme a una grandissima compagnia.Il fatto poi che la Giornata Internazionale del Cane cada in piena estate ricorda che proprio durante le vacanze molti cani vengono abbandonati.Al rientro poi delle vacanze molti si lasciano ammaliare dall'idea di adottare un cucciolo; una scelta che comporta grandi responsabilità.

Con l'occasione dei festeggiamenti è necessario e giusto, pertanto, fare anche delle riflessioni. Quando Colleen Paige ha ideato questa Giornata, il suo intento era soprattutto etico e ha suggerito anche come aiutare animali in difficoltà e canili attraverso un gesto concreto.

Sono in tanti a restare molto scottati quando muore il loro cane, amico di una vita. Una giornata come questa può dare lo stimolo per prendere l'iniziativa di adottare un altro amico, a quattro zampe, e cominciare un nuovo percorso insieme: la classica passeggiata al parco può aiutare a trovare tanti nuovi amici e non solo a quattro zampe.