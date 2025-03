Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il 15 Marzo è la Giornata Mondiale del fiocchetto Lilla. Tale Giornata era nata nel 2012, su iniziativa di Stefano Tavilla, che perse la figlia a soli 17 anni per le gravi conseguenze di un disturbo del comportamento alimentare. Le malattie alimentari più conosciute sono l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa e l'alimentazione incontrollata.

L'anoressia nervosa esordisce con una dieta estremamente restrittiva. Il paziente si considera solo in termini di peso e forma fisica e pensa di essere grasso anche quando, in realtà, è molto magro.

Nel caso di anoressia spesso si verifica iperattività fisica volta al raggiungimento del calo ponderale. Chi è affetto da tale disturbo pratica esercizi e attività motoria in maniera ritualizzata, non solo per perdere peso, ma anche per regolare i suoi stati emotivi.

La caratteristica della bulimia nervosa, invece, presenta dei condotti disfunzionali che prevedono abbuffate incontrollate: in questo caso i pazienti mantengono, generalmente, un normo peso.Per contro nel caso del disturbo da alimentazione incontrollata, il paziente si abbuffa, ma ciò non fa seguito un'eliminazione, compensatoria e tende a incrementare, significativamente, in modo ponderale.Tutti questi disturbi del comportamento alimentare, se non diagnosticati e trattati precocemente, aumentano il pericolo di complicanze organiche rilevanti, con rischio di cronicizzazione e impattano negativamente sul livello di vita delle persone che ne soffrono.È fondamentale pertanto una presa in carico precoce da parte di un'equipe multiprofessionale capace di riconoscere e trattare queste patologie.

I famigliari del paziente è opportuno che si rapportino con un atteggiamento di ascolto: è importante comprendere l'origine del malessere e non banalizzare la sintomalogia, ma prenderla sul serio già dalle prime avvisaglie. Oltre ad attivarsi e chiedere aiuto agli specialisti è molto importante, per chi è più vicino al paziente, non farsi sopraffare dal senso di colpa.