La giornata mondiale del gatto: 8 agosto

La giornata mondiale del gatto cade ogni anno l'8 agosto. Il sistema vestibolare del gatto è particolarmente sviluppato e gli conferisce un ottimo senso dell'equilibrio, per questo motivo può rigirarsi durante una caduta e cadere sulle zampe; una manovra che spesso può salvargli la vita.

Il gatto è un cacciatore innato e ha dei sensi molto sviluppati:

-È sensibile e riesce a percepire frequenze non udibili dagli esseri umani.

-Riesce a vedere in condizioni di scarsissima luminosità.

-Possiede molte terminazioni olfattive che gli consentono di individuare con facilità il cibo.

-Ha molto sviluppato il senso del gusto e ciò gli consente di intuire qualsiasi variazione del sapore del cibo e dell'acqua.

-Anche il senso del tatto è ben sviluppato: i suoi baffi, chiamati vibrisse, riescono a fargli percepire gli ostacoli e ad orientarsi al buio: il gatto possiede vibrisse anche sotto le zampe e nelle sopraciglie.

Il gatto può essere addestrato ad accettare istruzioni semplici e può imparare da solo svariati meccanismi, fra cui le le maniglie delle porte o le chiusure delle gabbie. Ha conservato una sua naturale diffidenza e indipendenza; l'essere umano viene da lui considerato come una madre sostitutiva che procura cibo e garantisce protezione.

Il gatto infatti è un animale più legato al territorio, ma questo non gli impedisce di provare affetto verso le persone. Nella maggior parte dei casi il suo atteggiamento è affettuoso e dolce, in particolar modo se allevato da piccolo. Il gatto manifesta la sua affettuosità con le fusa e col grattare il padrone con le zampe anteriori. I suoi miagoli, rivolti al compagno umano, sono di diversi tipi: quello lungo e lamentoso per segnalare un corteggiamento, quello breve caratteristico del saluto e infine quello prolungato per una richiesta.

