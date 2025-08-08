La giornata mondiale del gatto cade ogni anno l'8 agosto. Il sistema vestibolare del gatto è particolarmente sviluppato e gli conferisce un ottimo senso dell'equilibrio, per questo motivo può rigirarsi durante una caduta e cadere sulle zampe; una manovra che spesso può salvargli la vita.
Il gatto è un cacciatore innato e ha dei sensi molto sviluppati:
-È sensibile e riesce a percepire frequenze non udibili dagli esseri umani.
-Riesce a vedere in condizioni di scarsissima luminosità.
-Possiede molte terminazioni olfattive che gli consentono di individuare con facilità il cibo.
-Ha molto sviluppato il senso del gusto e ciò gli consente di intuire qualsiasi variazione del sapore del cibo e dell'acqua.
-Anche il senso del tatto è ben sviluppato: i suoi baffi, chiamati vibrisse, riescono a fargli percepire gli ostacoli e ad orientarsi al buio: il gatto possiede vibrisse anche sotto le zampe e nelle sopraciglie.
Il gatto può essere addestrato ad accettare istruzioni semplici e può imparare da solo svariati meccanismi, fra cui le le maniglie delle porte o le chiusure delle gabbie. Ha conservato una sua naturale diffidenza e indipendenza; l'essere umano viene da lui considerato come una madre sostitutiva che procura cibo e garantisce protezione.
Il gatto infatti è un animale più legato al territorio, ma questo non gli impedisce di provare affetto verso le persone. Nella maggior parte dei casi il suo atteggiamento è affettuoso e dolce, in particolar modo se allevato da piccolo. Il gatto manifesta la sua affettuosità con le fusa e col grattare il padrone con le zampe anteriori. I suoi miagoli, rivolti al compagno umano, sono di diversi tipi: quello lungo e lamentoso per segnalare un corteggiamento, quello breve caratteristico del saluto e infine quello prolungato per una richiesta.
La giornata mondiale del gatto: 8 agosto
I suoi miagoli rivolti al compagno umano sono di diversi tipi: quello lungo e lamentoso per segnalare un corteggiamento, quello breve caratteristico del saluto
La giornata mondiale del gatto cade ogni anno l'8 agosto. Il sistema vestibolare del gatto è particolarmente sviluppato e gli conferisce un ottimo senso dell'equilibrio, per questo motivo può rigirarsi durante una caduta e cadere sulle zampe; una manovra che spesso può salvargli la vita.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Giornata Nazionale della Fidanzata: 1 agosto
A Fusina in funzione la prima centrale a idrogeno: 12 luglio 2010
Giornata Mondiale dei Serpenti: 16 luglio
Giornata Mondiale della Luna: 20 luglioArticoli Recenti
Philippe Petit cammina su un cavo d'acciaio tra le due Torri Gemelle: 7 agosto 1974
Gli Stati Uniti sganciano la bomba atomica su Hiroshima: 6 agosto 1945
Colle romano Esquilino coperto dalla neve: 5 agosto 358
Fangio, per la quarta volta consecutiva diventa campione del mondo di F1: 4 agosto 1954