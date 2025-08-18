Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

La giornata mondiale del Never give up: 18 agosto

La giornata mondiale del Never give up: 18 agosto

Per ricordare l'importanza di non arrendersi e di perseverare nei propri obiettivi

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Il 18 agosto è la Giornata Mondiale del 'Never Give Up' (Non Mollare Mai).
È una Giornata Mondiale dedicata a ricordare l'importanza di non arrendersi e di perseverare nei propri obiettivi.
Si tratta di un giorno per rafforzare il nostro impegno verso le sfide personali e sociali o ambientali, sottolineando che rinunciare non è mai una soluzione.

 

A volte gli avvenimenti o le persone cercano di annullare le nostre speranze e i nostri sogni, il nostro futuro e noi stessi.
A volte il vero sistema per risolvere situazioni di questo tipo è necessario impegnarsi direttamente.
Altre volte invece occorre adottare soluzioni a lungo termine e seguire buoni consigli.
In altre parole, il 'Non Mollare Mai' è un'occasione per:
-Ricordare a noi stessi e agli altri l'importanza di non arrendersi di fronte alle difficoltà.
-sostenere cause importanti: concentrarsi su ciò che ci sta a cuore.
-condividere un messaggio positivo: diffondere l'incoraggiamento per non arrendersi mai.
-combattere la pigrizia: l'ozio ci fa stare male
-curare le relazioni: i pochi amici veri che abbiamo hanno bisogno di attenzioni
-leggere stimola la mente a immaginare, con la nostra mente possiamo fare grandi viaggi senza uscire di casa.
-trovare un momento nella giornata in cui fare una semplice riflessione o una preghiera.
-dominare lo Smart phone e prendere, ogni tanto, l'abitudine di spegnerlo
-usare compassione verso il prossimo e vivere senza pesi e in pace con il mondo.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Giornata Nazionale della Fidanzata: 1 agosto

Giornata Nazionale della Fidanzata: 1 agosto

Giornata Mondiale della Luna: 20 luglio

Giornata Mondiale della Luna: 20 luglio

Giornata Mondiale della Tigre: 29 luglio

Giornata Mondiale della Tigre: 29 luglio

Giornata Mondiale del Wurstel: 19 luglio

Giornata Mondiale del Wurstel: 19 luglio

Articoli Recenti Una nave di superficie raggiunge il Polo Nord: 17 agosto 1977

Una nave di superficie raggiunge il Polo Nord: 17 agosto 1977

Muore Elvis Presley, il Re del Rock: 16 agosto 1977

Muore Elvis Presley, il Re del Rock: 16 agosto 1977

Nasce Napoleone Bonaparte: 15 agosto 1769

Nasce Napoleone Bonaparte: 15 agosto 1769

Muore Enzo Ferrari: 14 agosto 1988

Muore Enzo Ferrari: 14 agosto 1988