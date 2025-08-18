La giornata mondiale del Never give up: 18 agosto

Il 18 agosto è la Giornata Mondiale del 'Never Give Up' (Non Mollare Mai).

È una Giornata Mondiale dedicata a ricordare l'importanza di non arrendersi e di perseverare nei propri obiettivi.

Si tratta di un giorno per rafforzare il nostro impegno verso le sfide personali e sociali o ambientali, sottolineando che rinunciare non è mai una soluzione.



A volte gli avvenimenti o le persone cercano di annullare le nostre speranze e i nostri sogni, il nostro futuro e noi stessi.A volte il vero sistema per risolvere situazioni di questo tipo è necessario impegnarsi direttamente.Altre volte invece occorre adottare soluzioni a lungo termine e seguire buoni consigli.In altre parole, il 'Non Mollare Mai' è un'occasione per:-Ricordare a noi stessi e agli altri l'importanza di non arrendersi di fronte alle difficoltà.-sostenere cause importanti: concentrarsi su ciò che ci sta a cuore.-condividere un messaggio positivo: diffondere l'incoraggiamento per non arrendersi mai.-combattere la pigrizia: l'ozio ci fa stare male-curare le relazioni: i pochi amici veri che abbiamo hanno bisogno di attenzioni-leggere stimola la mente a immaginare, con la nostra mente possiamo fare grandi viaggi senza uscire di casa.-trovare un momento nella giornata in cui fare una semplice riflessione o una preghiera.-dominare lo Smart phone e prendere, ogni tanto, l'abitudine di spegnerlo-usare compassione verso il prossimo e vivere senza pesi e in pace con il mondo.