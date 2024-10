Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La possibilità di rendere la 'Giornata Mondiale del Risparmio' uno strumento di apprendimento nelle scuole non deve essere sottovalutato: incoraggiare anche i giovani a praticare il risparmio li aiuterebbe a comprendere il valore del denaro e dei beni della terra.Anche San Francesco si fermò un giorno a meditare, sul valore del denaro e come i giovani dovrebbero risparmiare:'O piccoli fiori, gemme del creatoIl denaro è dono, ma può ingannareUsatelo con cura, con amore, con fiatoE vedrete la terra in gioia danzare.Non è solo moneta, argento o oroMa rispetto per ogni creatura e fioreRisparmiare è un gesto, puro e coroChe parla d'amore, di Dio e del suo cuoreImparate, o bambini, la lezione del vento,Che soffia leggero, ma non spreca un momentoUsate ciò che avete con saggezza e intentoE il cielo vi premierà con un eterno contento'.