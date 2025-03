La giornata mondiale del teatro: 27 marzo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Giornata Mondiale del Teatro si celebrò, per la prima volta, il 27 marzo 1962; tale data venne scelta in quanto era il giorno d'apertura del Teatro delle Nazioni di Parigi.

Da allora ogni anno in tutto il mondo viene celebrata la Giornata è per l'occasione viene richiesto ad una personalità del teatro, della musica o della cultura in genere di scrivere un messaggio che richiami i valori fondativo del teatro rispetto alla comunità globale.

Il mondo del teatro comprende drammaturgo, regista, attori, scenografi, poeti, musicisti, coreografi e tecnici. Quelli che fanno questi artisti danno alla vita il suo splendore e sono loro con lo spettacolo ad aiutare a capirla. Tutti sono impegnati a raggiungere e difendere i valori della verità e della bellezza è lavorano bel convincimento che la vita meriti veramente di essere vissuta.

Ogni persona che segue un'opera teatrale lascia le sue preoccupazioni i litigi e le difficoltà per entrare in prima persona come protagonista dello spettacolo. Il teatro è il padre di tutte le arti e i drammaturghi sono in prima linea nell'affrontare tutto ciò che è brutto, mettendolo a confronto con tutto ciò che è bello; ognuno di noi, anche nella quotidianità può diffondere un po' di teatro.