La Giornata mondiale del turismo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Turismo viene definito come un fenomeno sociale ed economico che implica il movimento di persone verso luoghi o paesi al di fuori del loro ambiente per scopi personali. Il Turismo ricopre i più disparati aspetti della vita delle persone che, direttamente o indirettamente, hanno contatti con questo settore.Dal punto di vista sociale il Turismo ricopre un aspetto cardine negli scambi tra persone a livello globale. L'entrata in contatto tra tradizioni e stili di vita differenti, crea un patrimonio inestimabile per tutti coloro che vi attingono. La conoscenza del diverso rappresenta infatti la base per la lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze.

Il Turismo poi migliora le condizioni delle classi sociali più sfavorevoli, rappresenta un emblema di benessere e capacità di disporre il proprio tempo libero. Il Turismo ricopre pertanto un ruolo collaterale fondamentale per quanto riguarda il progresso e l'adozione dei diritti e tutele dei lavoratori, rientrando appieno nel riconoscimento di diritti come quello delle vacanze.

Anche il patrimonio naturalistico, divenendo attrazione e venendo valorizzato, genera grazie al Turismo proventi per la tutela degli ecosistemi, terresti e marini.

Il fenomeno turistico è un settore importante per l'economia e arriva a contare fino al 30% del PIL di alcuni Paesi e arriva a portare investimenti e benessere anche nelle aree più svantaggiate.

Il Turismo diventa spesso punto d'ingresso della forza lavoro specialmente per le donne e i giovani sotto i 25 anni, che costituiscono la metà di questa forza lavoro.