È tra la fine del 1600 e gli inizi del 1700 che troviamo il primo accenno, documentato, alla parola Volontariato. L'attività dei volontari si può definire come la presenza prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le organizzazioni di volontariato si ispirano ai principi della partecipazione democratica, promuovono e valorizzano il contributo operativo di ogni aderente. I volontari entrando in contatto con persone di età, cultura ed estrazione sociale diversa dalla loro, imparano nuove cose della propria vita. Ogni atto di altruismo, compiuto dal volontario, è una luce che illumina il cammino degli altri. Chi dona, il suo tempo e il suo talento al prossimo, colma i vuoti lasciati dai servizi pubblici. I volontari sono eroi silenziosi della nostra società: riescono a costruire legami sociali e favoriscono la solidarietà. I volontari che si concentrano sugli altri non solo possiedono una più profonda visione della realtà ma riescono a dare un senso alla vita e aumentano la loro felicità.