La giornata mondiale della bicicletta: 3 giugno

Il 3 giugno si celebra la Giornata Mondiale della Bicicletta, istituita ufficialmente dalle Nazioni Unite nel 2018. Questa giornata ha lo scopo di promuovere l'uso della Bicicletta come mezzo di trasporto e di svago, sottolineando i suoi benefici per la salute, l'ambiente e la società L'uso della bicicletta porta numerosi vantaggi, tra cui il miglioramento della salute cardiovascolare, la riduzione dello stress e la diminuzione dell'inquinamento. In occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta, in tutto il mondo si organizzano eventi e iniziative per promuovere il ciclismo, come corse amatoriali, pedalate per beneficenza e campagne di sensibilizzazione.

La bicicletta è una soluzione climatica, energetica, sociale e urbanistica fondamentale, e come tale deve diventare una priorità; il 3 giugno intende pertanto essere un esplicito invito a pedalare insieme verso un futuro più sicuro, più sano e più sostenibile. Negli ultimi tempi si è instaurata una nuova presa di coscienza sull'importanza e sulle opportunità offerte dalla bicicletta.

L'uso della bici è un modo di diffondere l'importanza dell'educazione Fisica, tra bambini e giovani. Una attività regolare di moderata intensità, come può essere appunto andare in bicicletta, ha infatti un impatto positivo sul fisico e la salute. Pedalare fa bene a tutte le età, non solo previene le malattie, ma promuove la tolleranza, la comprensione e il rispetto reciproco.

Incoraggiare a pedalare è una delle strade da perseguire per migliorare la mobilità nelle città, sempre più popolate e congestionate dal traffico. Solo una mobilità dolce e sostenibile può aiutare a migliorare la qualità dell'aria e la sicurezza stradale. L'organizzazione mondiale della sanità (OMS), infine, ricorda che l'investimento in infrastrutture sicure per andare in bici è il modo migliore per raggiungere una maggiore equità sanitaria.