La giornata mondiale della Famiglia: 15 maggio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il 15 maggio è la giornata Mondiale della famiglia, che è stata istituita nel 1993 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per celebrare e promuovere il ruolo fondamentale della famiglia nella società. La famiglia è l'elemento più piccolo della società e, senza dubbio, anche il più importante. Ci sono innumerevoli vantaggi nella famiglia; avere forti legami famigliari fornisce supporto e un ambiente sicuro che sono necessari per lo sviluppo di un individuo e necessari per una vita felice. La famiglia rappresenta un'entità essenziale per la costruzione e la conservazione dei valori ed è un importante pilastro nell'esistenza di ognuno di noi. L'unione in famiglia fornisce supporto emotivo, fisico e finanziario e rappresenta un rifugio sicuro e protettivo per le persone in difficoltà.

I componenti della famiglia si supportano a vicenda, si servono a vicenda e condividono le gioie e i dolori della vita. Fin dai primi momenti di vita i bambini dipendono dai genitori che provvedono ai loro bisogni. Tuttavia, non tutte le famiglie sono uguali e molte si trovano a dover affrontare sfide come la povertà, la violenza domestica. La ricorrenza della Giornata deve pertanto fornire l'opportunità di riflettere su queste sfide e di trovare soluzioni per proteggere le famiglie che si trovano in situazioni difficili.

Ogni anno, la Giornata Internazionale della famiglia viene soprattutto utilizzata per sottolineare e cercare di risolvere i problemi che affliggono le famiglie.