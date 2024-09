Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In ogni epoca, la pace è frutto di un impegno condiviso che deve coinvolgere ognuno in prima persona. Per costruire la pace è indispensabile il dialogo tra le generazioni. Ogni dialogo sincero esige sempre una fiducia di base tra gli interlocutori; di questa fiducia dobbiamo tornare ad appropriarci. Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare insieme.Anche il lavoro è un fattore indispensabile per costruire e preservare la pace. Esso non è solo espressione dei propri doni, ma anche impegno, fatica, collaborazione con gli altri, perché si lavora sempre con e per qualcuno. Il lavoro infatti è la base su cui costruire la giustizia e la solidarietà in ogni comunità.È indispensabile promuovere condizioni di vita dignitose, orientate al bene comune e, nello stesso tempo, far crescere una rinnovata responsabilità sociale, perché il profitto non sia l'unico criterio-guida.