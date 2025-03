La giornata mondiale della poesia: 21 marzo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La giornata Mondiale della Poesia è stata istituita a Parigi dalla conferenza Generale Unesco nel 1999 e celebrata per la prima volta il 21 marzo 2000. L'obiettivo era riconoscere all'espressione poetica un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della compressione interculturale, della diversità linguistica, della comunicazione e della pace. L'arte poetica rappresenta un luogo fondante della memoria ed è alla base di tutte le altre forme della creatività letteraria ed artistica.

È stato scelto il giorno dell'equinozio di primavera, poiché il 21 marzo può unire in sé luce e tenebre come la poesia unisce ottimismo e pessimismo. Ormai in tale Giornata, si parla della primavera dei poeti e tutti gli artisti poetici la celebrano ovunque. Anche in Italia viene celebrata la Giornata della Poesia dove abbiamo, fra l'altro, la coincidenza della nascita di Alda Merini: 'Sono nata il ventuno a primavera'.

La poesia si intreccia con la musica, il cinema, la riflessione creativa: è una celebrazione della parola. In questa Giornata speciale possiamo riscoprire la forza e la bellezza della scrittura in versi, sperimentando il suo potete di dar forma alle emozioni. La poesia abita fra noi, anche se spesso non ne percepiamo l'energia che da sempre nutre la nostra quotidianità e l'immaginazione