La giornata mondiale della sicurezza sul lavoro: 28 aprile

Il 28 aprile è una Giornata Mondiale molto importante dedicata alla salute e alla sicurezza nel lavoro. L'obiettivo principale di questa giornata è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di adottare misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, oggi, la sfida è quella dell'innovazione sostenibile, ossia sulle nuove tecnologie e sulle metodologie che permettono di migliorare la qualità del lavoro riducendone i rischi.

Per evitare infortuni sul lavoro rimane inoltre indispensabile organizzarsi e concentrarsi sugli sugli aspetti primari che aiutano a combattere gli incidenti alla fonte:

-l'uso di macchinari ed attrezzature a norma;

-la formazione costante degli addetti ai lavori;

-l'uso di idonei dispositivi di protezione individuali;

-l'applicazione di corrette procedure di lavoro e buone prassi;

Anche infortuni e alimentazione hanno una importante correlazione tra loro, tanto da poter generare un rischio che può manifestarsi durante le attività lavorative. Tale rischio può presentarsi quando il lavoratore non ha la possibilità di consumare un pasto equilibrato, durante l'orario di lavoro, per mancanza di tempo, di idonei spazi, di scelta tra una varietà sana di alimenti e, di conseguenza, di dover fare i conti con uno stato di spossatezza e un calo di attenzione nel dopo pasto. Questa tipologia di rischio, deve prevedere un metodo di intervento ben strutturato e dare modo ai lavoratori di nutrirsi correttamente al fine di salvaguardare la propria salute.