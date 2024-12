La giornata mondiale della solidarietà umana

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Condividere storie, esperienze e risorse è indispensabile per costruire ponti tra le diversità e creare un mondo più giusto e sostenibile. Ogni gesto di gentilezza. Ogni atto di condivisione contribuisce a rafforzare il tessuto della nostra società globale.

La solidarietà è iscritta, dall'ONU nella lista dei valori importanti del ventunesimo secolo e viene definita come una sfida globale di ridistribuzione equa delle risorse secondo i principi di giustizia sociale. Chi ha di più dovrebbe condividere ciò che ha con chi ha di meno, perché lo squilibrio che esiste, oggi, è ingiusto. Creare un mondo sostenibile significa vivere in un pianeta in cui nessuno viene lasciato indietro. A tutti dovrebbe essere garantito lo stesso accesso alle cure, all'istruzione, al cibo e all'acqua. Ogni persona dovrebbe, inoltre, avere la possibilità di investire sui propri sogni.

La giornata della solidarietà serve a comprendere quanto sia importante non voltarsi dall'altra parte. La distribuzione del benessere, la garanzia di un supporto, è nell'interesse di tutti. Un'armonia globale può essere raggiunta solo lavorando tutti insieme.