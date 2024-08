La Giornata mondiale dell'aiuto umanitario

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'aiuto umanitario si basa su una serie di principi fondamentali, tra questi: l'umanità, l'imparzialità, la neutralità e l'indipendenza. Agli operatori umanitari deve essere sempre garantito l'accesso nei Paesi colpiti da crisi umanitarie, al fine di fornire un'assistenza che per molti fa la differenza tra vita e morte.

Gli operatori forniscono anche supporto psico-sociale per ricostruire la vita della comunità e mantenere una pace durevole nelle aree di conflitto. Attualmente nel mondo si sta assistendo la più grave crisi umanitaria dopo la seconda guerra mondiale.

Si sono allora tenuti summit umanitari per mettere a punto piani che mirino ad alleviare la sofferenza di milioni di persone e forniscano aiuto ai rifugiati di tutto il mondo. Sono stati raggiunti risultati rilevanti: è stato approvato un aumento dei finanziamenti attraverso un 'Grande patto' che vede impegnati Paesi e agenzie donatrice. L'istruzione è stata riconosciuta come elemento primario del lavoro umanitario al quale fornire maggiori finanziamenti.



Il valore globale del lavoro umanitario, portato avanti da migliaia di volontari è preziosissimo per fornire assistenza sanitaria, riparo, cibo, protezione, acqua e molto altro. Purtroppo il lavoro degli operatori umanitari continua ad essere ad alto rischio. Molti volontari sono stati uccisi o gravemente feriti. Coraggiosamente tanti operatori offrono ugualmente sostegno in operazioni di aiuto umanitario nei Paesi terzi.