La giornata mondiale dell'arcobaleno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Questo fenomeno avviene quando la luce bianca del sole viene separata nei suoi colori attraverso la rifrazione. L'arcobaleno ha un significato profondo in diverse culture e religioni in tutto il mondo; è considerato un simbolo di speranza e promessa di un futuro migliore. È anche un segno di pace e armonia e un simbolo universale di unità e diversità che unisce le persone.La presenza dell'arcobaleno nel cielo dopo la pioggia ci ricorda che anche dopo le tempeste, c'è sempre una luce che brilla e ci invita a celebrare la bellezza che ci circonda.

L'arcobaleno ci aiuta a vivere la vita con gioia e ottimismo e, quando lo ammiriamo nel cielo, possiamo anche lasciarci ispirare dalla sua bellezza e dal suo simbolismo e portare un po' di colore nelle nostre vite e in quelle di chi incontriamo. L'arcobaleno trasmette tranquillità e stupore, la sua luce e i suoi colori congiungono cielo e terra. Nella Bibbia l'arcobaleno appare, per la prima volta dopo il diluvio universale e ricrea l'umanità: esso è il segno della prima alleanza. L'arcobaleno impegna Dio a favore dell'umanità: 'L'arcobaleno sarà sulle nubi, e io lo guarderò per ricordare l'alleanza eterna tra Dio e ogni essere che vive in ogni carne sulla terra'.