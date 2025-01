Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Si tende ad elogiare l'estroversione, questa Giornata invece mette in luce l'importanza dell'introspezione, della tranquillità e della riflessione.La Giornata dell'introverso è stata istituita per la prima volta nel 2011, grazie alla psicologica tedesca Felicitas Heyne.

Gli introversi tendono a preferire la solitudine e ad avere tempo e spazio per ricaricare le energie: dedicano tempi per approfondire i loro interessi e mostrano abilità e competenze non comuni.Sono in grado di produrre idee innovative e risolvere i problemi in modo efficace; gli introversi sono meno influenzati dalle opinioni degli altri. Riescono anche a concentrarsi a lungo su una attività o un compito specifico; questa capacità permette loro di elaborare soluzioni creative ed approfondire i dettagli in modo accurato.

Gli introversi possono sembrare meno appariscenti rispetto agli estroversi, ma sono noti per la loro affidabilità e coerenza.Sono spesso molto empatici e mostrano un'attenzione particolare nel rapporto con gli altri: preferiscono conversazioni significative e profonde, in cui cercano di comprendere appieno le esperienze, le idee dell'altra persona.Gli introversi riescono perciò, più facilmente, a creare connessioni emotive intime e sincere.