La Madonna di don Bosco: 24 maggio

Ausiliatrice (oppure Aiuto dei Cristiani) è uno dei titoli con i quali viene invocata Maria. La festa di Maria Ausiliatrice, fu istituita da Papa Pio Vll il 15 settembre 1815 e fissata al 24 maggio in ricordo del suo rientro a Roma, dopo il periodo di prigionia in Francia (24 maggio 1814). La propagazione della devozione a Maria Ausiliatrice è da attribuire a San Giovanni Bosco, che la scelse come patrona principale della famiglia salesiana e delle sue opere. Ormai la Madonna Ausiliatrice è diventata la 'Madonna di Don Bosco': essa è inscindibile dalla grande famiglia Salesiana.

A Maria Ausiliatrice Don Bosco intitolò anche la congregazione di suore da lui fondata insieme con Maria Domenica Mazzarello e anche le congregazioni di Castelnaudary in Francia ed altre in India e in Ecuador. Il fondatore, nel 1862 iniziò a edificare, nel rione Valdocco di Torino, una basilica dedicata all'Ausiliatrice.

Nella basilica Torinese, vi è un bellissimo è maestoso quadro. Fatto eseguire dallo stesse Don Bosco, che rappresenta la Madonna Ausiliatrice che con lo scettro del comando e con il Bambino in braccio, è circondata dagli Apostoli ed Evangelisti ed è sospesa su una nuvola. Il significato dell'intero quadro è chiarissimo; come Maria era presente insieme agli Apostoli a Gerusalemme durante Pentecoste, così ancora Lei sta a protezione e guida gli uomini nei secoli.