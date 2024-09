Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Don Puglisi era nato nella borgata palermitana di Brancaccio ed era figlio di un calzolaio e di una sarta. La mafia volle far tacere una persona impegnata da anni nel sociale, pronta a combattere ogni forma di sopruso e di prevaricazione. Don Puglisi aveva trasformato la sua parrocchia in una prima linea nella lotta al potere mafioso, educando i giovani e le famiglie ad un quotidiano impegno sul territorio.

Il suo sorriso, e il suo coraggio, continuano a vivere e la sua opera ancora si attiva per avere un risanamento morale e sociale.



Don Puglisi è il simbolo di una Chiesa che non si piega alla mafia ma la combatte con parole forti e azioni concrete. Con l'amore di un padre, Don Pino prospettava un futuro onesto e dignitoso per i propri ragazzi, provenienti da contesti difficili. A Brancaccio avviò le missioni popolari, la scuola teologica di base, il gruppo biblico.Don Puglisi riuscì inoltre a tessere una rete di relazioni che consentì, ad esempio, dopo le stragi di mafia, un'ampia risposta della sua gente alla 'Giornata della vita', dedicata allo sport nelle strade del quartiere, e poi la partecipazione alla marcia antimafia nel centro città. Don Pino ripeteva spesso che Dio ama tutti e si ostina a non perderci e se anche uno solo dei suoi figli si allontana da Lui lo cerca e lo aspetta.Don Pino Puglisi è stato dichiarato Beato: la cerimonia di beatificazione è avvenuta il 25 maggio 2013 sotto il pontificato di Papa Francesco.